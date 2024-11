Augusto Melo recebe apoio de jogadores do Corinthians às vésperas da votação de impeachment

“Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube”, diz parte do trecho da nota que contou com o apoio da maioria do elenco profissional.

A mensagem cita ainda que “a instituição e a sua Fiel Torcida estão acima de qualquer disputa política”. Além dos jogadores, Melo conta também com apoio de torcidas organizadas que são contrárias a votação do impeachment, que está marcado para a próxima quinta-feira.