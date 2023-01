Austrália bane dois torcedores dos estádios após invasão ao gramado e agressões em clássico local

A Federação de Futebol da Austrália anunciou nesta terça-feira uma dura punição a dois torcedores que invadiram o gramado durante jogo entre Melbourne City e Melbourne Victory, na semana passada, em rodada do Campeonato Australiano. Os dois torcedores do Melbourne Victory foram banidos dos estádios do país.

Um deles agrediu o goleiro Tom Glover, do Melbourne City, com um balde de metal. O jogador sofreu uma concussão cerebral e uma lesão no rosto por conta da agressão. O árbitro da partida, Alex King, também foi alvo de agressões no episódio, em que cerca de 150 torcedores invadiram o gramado.

Sem divulgar nomes, a federação australiana revelou que conduziu investigação que levou à decisão de banir os dois torcedores, um deles de 23 anos, denunciado também na esfera policial. A entidade esportiva explicou que o torcedor que agrediu o goleiro foi punido por ter “entrado no gramado sem autorização e por ter usado um item (balde) com a intenção de machucar o jogador”.

O outro torcedor tem apenas 19 anos e também foi indiciado pela polícia. Ele foi banido dos estádios australianos por ter “entrado no gramado sem autorização e por ter apresentado conduta inadequada, com a intenção de causar danos aos demais”.

A conturbada partida disputada em Melbourne havia sido paralisada ainda no primeiro tempo, por conta das ações hostis por parte da torcida, que atingiram atletas e até operadores de câmera que realizavam a transmissão para a televisão. Os atos eram um protesto contra a venda do mando de campo das finais do torneio para a cidade de Sydney.

Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022

Aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o City vencia por 1 a 0, torcedores começaram a disparar sinalizadores no gramado. O goleiro Tom Glover arremessou um dos objetos de volta aos torcedores, que reagiram invadindo o gramado. O goleiro chegou a ser agredido com um balde de metal na cabeça sofrendo uma concussão. O árbitro da partida, Alex King, tentou defender o atleta e também saiu machucado, com um corte na cabeça.

Em um primeiro momento, jogadores de ambas as equipes - titulares e reservas - correram em direção ao tumulto para ajudar os companheiros, mas logo se dirigiram aos vestiários. Além de Glover e King, imagens mostraram que os torcedores chegaram a agredir profissionais de câmera que faziam a transmissão da partida.