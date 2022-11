Austrália e Dinamarca fazem duelo direto por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

Em duelo direto por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, Austrália e Dinamarca se enfrentam nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília), no Al Janoub Stadium, pela última rodada do Grupo D. Ambas as seleções chegam com chances reais de classificação, mas a seleção da Oceania joga por um empate para confirmar um lugar entre os dois primeiros colocados da chave.

A Austrália começou com derrota para a França por 4 a 1, mas se reabilitou ao bater a Tunísia por 1 a 0. Com três pontos, aparece atualmente na vice-liderança do grupo, atrás apenas da França, que soma seis pontos em dois jogos e já está classificada.

A Dinamarca se complicou no grupo ao empatar sem gols com a Tunísia, apesar do favoritismo. Já vinha de derrota para a França, por 2 a 1. Assim, ocupa o terceiro lugar da chave, com apenas um ponto, assim como os tunisianos. Os dinamarqueses precisam vencer para chegar aos quatro pontos e carimbar sua vaga. A Tunísia ainda tem chances matemáticas, mas é improvável que vença a favorita França também nesta quarta.

Austrália e Dinamarca se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo, justamente na última edição, em 2018. Houve empate por 1 a 1, pela fase de grupos.

Jogadores da Dinamarca realizam o último treino antes do jogo diante da Austrália Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

Na Austrália, a expectativa é que o técnico Graham Arnold coloque em campo o mesmo time que bateu a Tunísia. Sem desfalques, só fará alguma mudança por opção técnica. Duas são as mudanças que podem ocorrer. Degenek pode aparecer na vaga de Karacic na lateral-direita. Já no meio de campo, Hrustic pode voltar a receber uma chance entre os titulares. A esperança de gols é Duke, autor do gol da vitória sobre os tunisianos.

“Estamos aqui e queremos ir o mais longe possível. Tivemos que controlar as emoções após a vitória diante da Tunísia. Temos um adversário duro para frente. Eles estão recuperados e prontos para dar o melhor contra a Dinamarca”, assegurou o treinador.

Do outro lado, o técnico dinamarquês Kasper Hjulmand revelou que Kjaer e Skov Olsen estão aptos e podem retomar a titularidade. O técnico gosta de fazer mudanças conforme seus adversário, por isso, é improvável que coloque a mesma formação em campo da última partida na Copa do Mundo.

“É sempre difícil formar a equipe titular. Temos 26 jogadores que merecem jogar e farão de tudo para jogar. Se eles estão aqui, é porque eu acredito neles, todos são bons o suficiente para jogar. Nunca é fácil montar a equipe, e isso é bom. Analisamos que tipo de jogo teremos, com que estrutura vamos jogar e quem se encaixa nela”, explicou o treinador.

O único desfalque segue sendo o meia Thomas Delaney, cortado logo após a estreia. “As emoções aumentam dez vezes em uma Copa do Mundo. O futebol é absolutamente fantástico, mas aqui a vontade de vencer e o medo de perder são ainda mais importantes”, finalizou.

AUSTRÁLIA X DINAMARCA

AUSTRÁLIA - Ryan; Aziz Behich, Kye Rowles, Harry Souttar e Atkinson; Aaron Mooy, McGree, Irvine, Leckie e Goodwin; Duke. Técnico: Graham Arnold.

DINAMARCA - Schmeichel; Andersen, Olsen e Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen e Maehle; Kjaer, Dolberg e Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand.

ÁRBITRO - Mustapha Ghorbal (Argélia).

HORÁRIO - 12h.

LOCAL - Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, no Catar.