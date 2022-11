Austrália x Dinamarca: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta quarta-feira (30), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os classificados para as oitavas de final. Às 12h, Austrália e Dinamarca se enfrentam no Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv (TV fechada) O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Austrália chega para a última rodada buscando a vaga nas oitavas de final. Com uma vitória e uma derrota, a seleção é a segunda colocada do grupo D, atrás da França, que tem 100% de aproveitamento.

Leia também Bale aponta ‘orgulho’ por campanha de Gales na Copa e rejeita aposentadoria da seleção

Para seguir para a fase eliminatória do mundial, a Austrália precisa vencer a Dinamarca. Se empatar, dependerá de uma vitória da França para seguir para as oitavas de final. Em caso de derrota, a equipe estará eliminada.

Arte Estadão

Já a Dinamarca entra em campo sabendo do que precisa para seguir para as oitavas de final. Com apenas um ponto em dois jogos, somente a vitória garante a equipe entre as 16 melhores equipes da Copa do Mundo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Austrália e Tunísia acontecerá nesta quarta-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, no Catar.

Publicidade

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv (TV fechada) O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

AUSTRÁLIA X DINAMARCA

AUSTRÁLIA - Ryan; Aziz Behich, Kye Rowles, Harry Souttar e Atkinson; Aaron Mooy, McGree, Irvine, Leckie e Goodwin; Duke. Técnico: Graham Arnold.

DINAMARCA - Schmeichel; Andersen, Olsen e Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen e Maehle; Kjaer, Dolberg e Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand.

QUEM APITA?

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia).

Continua após a publicidade

Assistente 1: Mokrane Gourari (Argélia)

Assistente 2: Abdelhak Etchiali (Argélia)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Austrália estreou perdendo para a França, por 4 a 1, e venceu a Tunísia, por 1 a 0, na segunda rodada.

Já a Dinamarca iniciou sua participação no mundial empatando em 0 a 0 com a Tunísia e foi superada pela França, por 2 a 1, na segunda rodada.