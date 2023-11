Áustria x Alemanha: onde assistir, horário e escalações das equipes

A Áustria recebe a Alemanha nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília) em partida amistosa no estádio Ernst-Happel, em Viena, na Áustria. Ambas as equipes tem vagas garantidas na Eurocopa 2024. A Alemanha, como país-sede. Já o time da casa conseguiu a classificação na penúltima rodada das Eliminatórias.

Este é o único jogo da Áustria nesta Data-Fifa. A equipe venceu a Estônia por 2 a 0 na 9ª rodada das Eliminatórias e carimbou o passaporte para a Euro, em segundo lugar, atrás da Bélgica. Na última rodada, folgou e viu os adversários do Grupo F apenas cumprirem tabela.

Do outro lado, a Alemanha vem de um momento difícil. No último sábado, o time foi batido pela Turquia, também em amistoso, por 3 a 2. Na ocasião, Havertz chegou a abrir o placar aos cinco minutos de jogo, mas os turcos viraram no final do primeiro tempo. Ainda no começo da segunda etapa, o atacante Niclas Füllkrug empatou, mas Yusu Sari buscou a vitória para a Turquia. A última vitória dos alemães foi em 14 de outubro, contra os Estados Unidos. Depois disso, a equipe ainda empatou em 2 a 2 com o México.

Áustria e Alemanha se enfrentam em amistoso nesta terça-feira. Foto: Arte/Estadão

ÁUSTRIA X ALEMANHA : TUDO SOBRE O JOGO AMISTOSO

DATA : 21/11 (terça-feira).

: 21/11 (terça-feira). HORÁRIO : 16h45 (de Brasília).

: 16h45 (de Brasília). LOCAL: Ernst-Happel, em Viena, na Áustria.

ONDE ASSISTIR ÁUSTRIA X ALEMANHA AO VIVO

Continua após a publicidade

SporTV 2 (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ÁUSTRIA

Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Sabitzer, Seiwald, Baumgartner; Laimer, Arnautovic, Kainz. Técnico: Ralf Rangnick.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALEMANHA

Trapp; Henrichs, Tah, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Sane, Wirtz, Gnabry; Fullkrug. Técnico: Julian Nagelsmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ÁUSTRIA E ALEMANHA