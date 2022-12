Autor de golaço do México se revolta após eliminação na Copa: ‘Alguém tem de sair’

O México foi eliminado da Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita no Estádio Lusail. É a pior campanha da seleção mexicana em Mundiais desde 1978. Em 1982 e 1990, o país não participou do torneio, mas de 1994 a 2018 esteve em todas as oitavas de final. No Catar, os gols saíram apenas na terceira rodada. A atuação da equipe frustrou os torcedores e o elenco mexicano.

Leia também México luta, bate a Arábia Saudita, mas é eliminado da Copa do Mundo pelo saldo de gols

Autor de um golaço de falta no triunfo desta, o meia Luis Chávez não poupou críticas à equipe e deu início à caça às bruxas após a eliminação precoce. “Logo veremos o que vai acontecer, quem tem de sair desta seleção, porque não pode acontecer o que vimos. O México não pode ser eliminado na fase de grupos. Almejávamos chegar às quartas de final e hoje, nem às oitavas”, afirmou.

O México dividirá a recepção do próximo Mundial com Estados Unidos e Canadá, em 2026. Chávez espera que a equipe melhore seu desempenho e chegue mais longe diante de seus torcedores. “O gol e a eliminação me provocam uma sensação agridoce hoje. Mas o futebol é assim, vive-se de revanches. Em quatro anos, veremos”, concluiu.

Luis Chavez e Carlos Rodriguez lamentam eliminação mexicana no Catar. Foto: Abedin Taherkenareh/ EFE

O volante Edson Álvarez foi mais comedido e preferiu pedir desculpas aos torcedores do México. “Quero pedir desculpas à torcida, porque nos acompanhar aqui no Catar é um feito incrível. Agora é momento de fazermos uma reflexão do que fizemos mal, não apenas em campo, mas em todas as áreas”, comentou em entrevista à emissora mexicana TUDN.

A seleção mexicana se despede do Catar com a terceira colocação do Grupo C, ficando atrás da Polônia apenas no saldo de gols (0 a -1) ao igualar o time de Robert Lewandowski em número de pontos (quatro).