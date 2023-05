Auxerre x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Auxerre e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, dia 21, às 15h45 (Horário de Brasília) em jogo válido pela trigésima sexta rodada do Campeonato Francês. O confronto ocorre no Estádio de l’Abbé-Deschamps, na cidade de Auxerre, e pode decidir o campeão do torneio.

Caso o PSG vença a partida e o Lens, rival direito ao título, tropece contra o Lorient, a equipe de Kylian Mbappé se sagrará campeã. Dado o horário das partidas, o time parisiense jogará o confronto já ciente do resultado do jogo do Lens.

Veja onde assistir a partida entre Auxerre e PSG válida pelo Campeonato Francês. Foto: Estadão/Arte

O Auxerre não tenta somente estragar a festa do PSG, mas também busca se manter na primeira divisão da Ligue 1. Em décimo sexto na tabela, a equipe tem 34 pontos e luta diretamente contra o Nantes, que está em décimo sétimo e tem 33 pontos.

AUXERRE x PSG

DATA : 21/05/2023 (domingo)

: 21/05/2023 (domingo) HORÁRIO : 15h45. (Horário de Brasília)

: 15h45. (Horário de Brasília) LOCAL: Estádio de l’Abbé-Deschamps, em Auxerre na França.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

ESPN (TV Fechada)

Star + (Streaming)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

AUXERRE : Radu; Raveloson, Jubal, Jeanvier, I. Toure e Mensah; B. Toure, M’Changama e Massengo; Hein e Niang. Técnico : Christophe Pélissier.

: Radu; Raveloson, Jubal, Jeanvier, I. Toure e Mensah; B. Toure, M’Changama e Massengo; Hein e Niang. : Christophe Pélissier. PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos e Ramos; Zaire-Emery, Ruiz, Verratti e Bernat; Messi, Ekitike e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

ARBITRAGEM

Árbitro: Benoit Bastien (FRA)

Assistente 1: Aurélien Berthomieu (FRA)

Assistente 2: Florian Goncalves (FRA)

VAR: Bruno Coue (FRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS