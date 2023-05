Auxiliar de Abel detona gramado da Vila Belmiro: ‘O campo deve ter sido furado’

Auxiliar de Abel Ferreira, João Martins detonou a condição do gramado da Vila Belmiro, onde o Palmeiras empatou sem gols com o Santos neste sábado à noite, em clássico válido pelo Brasileirão. Ele afirmou que a grama ruim foi determinante para a atuação instável do time alviverde.

“O adversário se adaptou, joga na casa dele, mais rapidamente. Tivemos de entender como o futebol que move milhões continua a ter uma pista de dança como vimos hoje. O campo deve ter sido furado ontem, pela irregularidade que tinha”, criticou João Martins. Ele substituiu Abel Ferreira porque o chefe estava suspenso pelo acúmulo de amarelos.

“Estava difícil de jogar, muito difícil de dominar, porque a bola estava sempre estava pulado”, continuou o auxiliar a respeito do estado da grama do estádio santista. Martins, porém, deu méritos ao Santos, que, na sua visão, conseguiu

Palmeiras e Santos empataram sem gols na Vila Belmiro Foto: Cesar Greco/Palmeiras

“O adversário teve muito mérito, criou-nos dificuldades no primeiro tempo. Depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter num jogo desses. Sabíamos que era um jogo a ser definido por detalhes”, avaliou.

Segundo o português, o Palmeiras foi melhor na etapa final, mas não o suficiente para sair da Vila com a vitória. “Era um jogo que se resolve por detalhes”, destacou.

O empate fora de casa deixa o Palmeiras, com 15 pontos, mais distante do líder Botafogo, que abriu três na dianteira por ter vencido o clássico com o Fluminense. A vice-liderança está assegurada aos comandados de Abel Ferreira.

O Palmeiras é o único invicto do Brasileirão. Foram quatro vitórias e três empates em sete rodadas. Na quarta-feira, o desafio é pela Libertadores e o rival, o Cerro Porteño. O jogo será em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada do Grupo C.