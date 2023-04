Auxiliar de Abel Ferreira projeta volta de Rony e pede foco ao Palmeiras na Copa do Brasil

Com Abel Ferreira suspenso, quem tomou conta do banco de reservas do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Vasco foi o auxiliar João Martins. Após o jogo no Maracanã, o português destacou a necessária concentração do clube na Copa do Brasil e disse contar com a volta de Rony para aumentar a competição pela vaga de centroavante alviverde.

“Há alguns jogos mais especiais que outros. Ainda não estamos pensando no clássico com o Corinthians, temos uma experiência da Copa do Brasil que não queremos repetir. Ano passado, saímos muito cedo. Por isso, vamos focar no jogo de quarta, no que é melhor para o time. Às vezes, temos de poupar um ou outro, mas esperamos ter algumas voltas”, explicou João Martins.

Uma das preocupações dos torcedores do Palmeiras também ocorre com a comissão técnica. Sair atrás no marcador pode tornar o clube o “time da virada”, mas causa um desgaste físico para uma sequência decisiva de partidas da temporada.

“Gastamos uma energia extra quando temos de correr atrás do resultado. É uma situação que custa caro e temos de pagar mais adiante. Por exemplo, sabíamos que se no jogo com o Cerro Porteño tivéssemos controlado melhor o jogo, poderíamos ter poupado alguma energia para hoje. Não aconteceu. Hoje continuou sem acontecer. Quarta devemos estar preparados para isso. Vamos ter de jogar na base do sacrifício, da entrega, mas nossos atletas estão preparados”, afirmou João Martins.

Rafael Navarro marcou o primeiro gol do Palmeiras no empate com o Vasco. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

Uma das soluções encontradas pela comissão técnica de Abel Ferreira na temporada foi o encaixe dos centroavantes. Se em 2022 faltavam peças e sobrava desconfiança, na atual temporada, Flaco López, Rafael Navarro, Endrick e Rony têm sido fundamentais.

“Este ano vivemos algo que não aconteceu nos anteriores. Nossos zagueiros eram os goleadores e nessa temporada os centroavantes estão dando essa ‘dor de cabeça’ muito boa, que todos os treinadores gostam de ter. Se tudo correr bem, não sabemos se quarta, sábado ou na próxima semana, Rony (que se recupera de cirurgia no ombro) estará disponível. Mas é algo que gostamos no trabalho diário, que haja competição entre eles para que haja evolução do time”, disse João Martins.

O Palmeiras volta a campo às 20h da próxima quarta-feira, em Uberlândia-MG, para encarar o jogo de volta da Copa do Brasil com o Tombense. Na partida de ida, vitória alviverde por 4 a 2, que permite ao clube perder por um gol de diferença para chegar às oitavas de final.