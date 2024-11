Auxiliar técnico que atuou na Euro 2024 passa mal durante Holanda x Hungria e é levado ao hospital

O confronto entre Holanda x Hungria, pela 5ª rodada da Liga das Nações, foi interrompido ainda na primeira etapa. Ádam Szalai, recém-aposentado e agora auxiliar técnico, passou mal no banco de reservas da seleção húngara e precisou ser levado ao hospital de forma imediata. O estádio Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, ficou em absoluto silêncio e a arbitragem parou o cronômetro da partida.

PUBLICIDADE Segundo a federação húngara, o estado do ex-jogador de 36 anos é estável e ele está consciente. Szalai trabalha na comissão técnica do italiano Marco Rossi, e decretou a sua aposentadoria recentemente, após atuar pela Euro de 2024. Os relatos são de que Szalai tremia e batia as pernas contra o chão, apesar de os jogadores e a comissão técnica realizarem uma roda de isolamento, evitando que a imagem de Szalai fosse vista.

Ádam Szalai sendo socorrido após passar mal durante Holanda x Hungria Foto: Patrick Post/AP

O último clube pelo qual Ádam Slazai atuou na Bundesliga foi o Mainz 05, ainda muito identificado com o time recebeu o apoio do ex-clube no Instagram oficial da equipe. No post ao hoje auxiliar, o clube deseja “Melhoras e sorte” e também recebe o carinho dos fãs e torcedores nos comentários.

Situação semelhante com o que ocorreu com o meio-campo dinamarquês Christian Eriksen, em 2021. Na ocasião, o jogador atuava diante da Finlândia, pela Eurocopa, e desmaiou enquanto estava em campo. O meio-campista chegou a cogitar aposentadoria do futebol, e foi submetido a um procedimento especial no coração, para voltar a jogar.

Christian Eriksen teve um mal súbito durante a partida na Euro de 2021. Foto: Wolfgang Rattay/Pool via REUTERS

Atualmente, o dinamarquês de 32 anos atua pelo Manchester United e teve sucesso em sua volta ao futebol. Após passar pelo momento de indecisão sobre aposentadoria, o jogador é peça importante no elenco do clube inglês.