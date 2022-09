Avaí sai na frente, mas cede empate ao Athletico-PR e se complica no Brasileiro

O Avaí perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento no Brasileirão na manhã deste domingo, ao empatar com o Athletico-PR por 1 a 1, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O resultado confirma o mau momento do time, que chega ao nono jogo seguido sem vitória. Pressionado, o técnico Eduardo Barroca foi bastante vaiado pela torcida.

O tropeço deixa o Avaí com 25 pontos. Já o Athletico-PR chegou ao quarto jogo de invencibilidade, soma 43 pontos, e segue no pelotão de cima da tabela. Na próxima rodada, os catarinenses voltam a campo no próximo sábado e recebem o Atlético-MG em Florianópolis. No domingo, o Athletico-PR enfrenta o Cuiabá, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O meia Terans entrou no segundo tempo e fez o único gol do Athletico-PR na partida Foto: José Tramontin/Athletico.com.br

A partida começou tensa e quase o Athletico-PR abriu o placar logo aos seis minutos. Khellven chutou colocado e a bola explodiu no travessão de Glédson. No rebote, Vitinho chutou e Alex Santana, com o gol aberto e dentro da pequena área, desviou por cima. O lance acordou o Avaí.

William Pottker deu bom passe para Paolo Guerrero, que chutou em cima de Bento. Aos 21 minutos, Natanael recebe lançamento longo e cruza forte. Pottker se estica todo e consegue completar de cabeça para o gol, fazendo explodir a Ressacada. O jogo ficou tenso e com entradas duras dos dois lados.

Fernandinho deu um pisão por trás em William Pottker e foi amarelado por Paulo Cesar Zanovelli da Silva. O VAR recomendou a expulsão do volante, mas o árbitro manteve a decisão de campo. O Athletico-PR ainda esboçou uma pressão nos minutos finais e quase empatou com Khellven e Vitinho.

As mudanças feitas por Luiz Felipe Scolari no intervalo surtiram efeito e o Athletico-PR empatou logo aos três minutos. Uma das novidades, Terans soltou a bomba de fora da área e acertou o ângulo de Gledson: 1 a 1. A reação rubro-negra foi esfriada dois minutos depois, quando Vitinho recebeu o segundo amarelo por falta na linha lateral.

Com um a mais, o Avaí se lançou para o ataque. Natanael assustou Bento em chute cruzado rente a trave. A posse de bola era toda do time da casa. Já o time do técnico Felipão apostava na velocidade dos seus jogadores de frente para conseguir a virada.

Com dificuldades para escapar da marcação, o Avaí passou a apostar na bola aérea. Em um desses lances, Pottker ficou com o rebote e chutou para defesa de Bento. No último minuto, o Athletico-PR quase conseguiu a virada em chute de Rômulo que explodiu na trave de Glédson.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 ATHLETICO-PR

AVAÍ - Glédson; Renato (Thales), Raniele, Rafael Vaz (Muriqui) e Cortez; Bruno Silva (Eduardo), Mateus Sarará (Jean Pyerre) e Matheus Galdezani (Nathan); William Pottker, Natanael e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Barroca.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner (Pedrinho); Fernandinho (Terans), Hugo Moura (Erick) e Alex Santana; Canobbio (Rômulo), Pablo (Cuello) e Vitinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - William Pottker, aos 21 minutos do primeiro tempo; Terans, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vaz, Jean Pyerre e Matheus Galdezani (Avaí); Fernandinho, Alex Santana e Vitinho (Athletico-PR).

RENDA - R$ 257.890,00.

PÚBLICO - 9.397 total.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).