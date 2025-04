Avaí e Novorizontino fazem sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, dia 6. O campeão catarinense chega pressionado, visto que não vence há seis partidas. Do outro lado, os mandantes está engasgado com o ‘quase-acesso’ à elite do futebol brasileiro na última temporada - apenas um ponto separou a equipe da Série A. A bola rola às 20 horas (horário de Brasília).

Avaí x Novorizontino na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

AVAÍ x NOVORIZONTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SÉRIE B:

DATA : 06/04/2025.

: 06/04/2025. HORÁRIO : 20 horas (horário de Brasília).

: 20 horas (horário de Brasília). LOCAL: Estádio da Ressacada.

ONDE ASSISTIR AVAÍ x NOVORIZONTINO AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AVAÍ:

AVAÍ - César Augusto; Jonathan Costa, Pedrão, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos; Thayllon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVORIZONTINO:

NOVORIZONTINO - Airton; Igor Formiga, César Martins, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Léo Natel, Waguininho e Robson. Técnico: Ben Hur Moreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AVAÍ E NOVORIZONTINO: