Torcida do AZ Alkmaar ataca Lucas Paquetá e outros jogadores do West Ham; veja vídeo

Um tumulto marcou a classificação do West Ham à final da Conference League. Após o apito final, torcedores do AZ Alkmaar, time mandante na partida, invadiram o espaço destinado a familiares da equipe inglesa e provocaram a ira de alguns jogadores, além de muita preocupação. Lucas Paquetá e outros atletas do elenco entraram em confronto com a torcida holandesa naquela parte do estádio.

O brasileiro não tinha familiares no local. Além dele, outros jogadores entraram em confronto com os seguidores do time rival. Foram eles meia Flynn Downes, o lateral Ben Johnson, o zagueiro Aaron Cresswell e os atacante Antonio e Benrahma. Não houve registro de lesões no elenco do West Ham.

A direção do AZ Alkmaar pediu desculpas ao West Ham e criticou sua torcida após a confusão generalizada no AFAS Stadion, localizado na cidade holandesa de Alkmaar. O episódio ocorreu na quinta-feira, em partida da volta das semifinais da competição. A Conference League é espécie de terceira divisão do continente europeu, abaixo da Liga Europa e da Liga dos Campeões.

Torcedores do Az Alkmaar entraram em conflito após eliminação para o West Ham na Conference League. Foto: EFE

Em comunicado, o AZ Alkmaar chamou o episódio de “noite escura”. “O que aconteceu está além de todos os limites. O clube novamente pede desculpas sinceras ao West Ham United e aos milhares de torcedores do AZ que também foram incomodados pela má conduta”, informou o clube holandês.

“Todos esperavam por uma partida europeia histórica, mas o que se viu foi uma noite escura devido aos eventos que aconteceram depois do apito final do árbitro. Tornou-se uma noite de vergonha. Não por causa do futebol apresentado, mas por conta do comportamento de alguns visitantes. Infelizmente, não podemos usar a palavra torcedor para designar estas pessoas.”

2 West Ham fans managing to stop a mob of AZ Alkmaar fans from getting to the hospitality section where all the players families are seated👏👊 pic.twitter.com/7nKjXUbEvC — Football Away Days (@AwayDays_) May 19, 2023

Ainda na quinta-feira, o técnico do AZ Alkmaar, Pascal Jansen, lamentou o episódio de violência. “Me sinto envergonhado pelo que aconteceu em nosso estádio. Isso não deveria estar acontecendo. Você tem de manter o controle de suas emoções”, declarou.

Em comunicado, o clube holandês avisou que vai ajudar a polícia na apuração do caso, com imagens de vídeo. “O AZ é um clube civilizado, onde a esportividade e as normas e valores são primordiais. O clube fará todo o possível, juntamente com as autoridades envolvidas, para identificar essas pessoas e tomar as medidas cabíveis.”

O West Ham avançou para uma final europeia após 47 anos ao vencer o Az Alkmaar por 1 a 0. A última oportunidade foi em 1976, na extinta Recopa Europeia. A decisão acontece no dia 7 de junho contra a Fiorentina, em Praga, na República Tcheca.