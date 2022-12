Bagunçaram o impedimento na Copa; para entender é preciso fazer cursos e ler manuais

O esporte mais popular do planeta virou um inferno. Para entender algumas regras e acompanhar as decisões da arbitragem é preciso fazer cursos, ler manuais e se ligar em imagens de 3D. O futebol está de joelhos com tanta tecnologia na Copa do Mundo, que deveria simplificar e não bagunçar tudo.

Com essas revisões, o torcedor anda bravo, sem conseguir entender mais nada das indicações do VAR (Árbitro de Vídeo), de quem manda na partida e sobre aquelas 17 regras que eram suficientes para organizar uma partida. No Catar, virou bagunça. O gol não é gol de imediato. Precisa de checagem. Mas não é uma checagem fácil, embora rápida. Os computadores são ligados e eles começam a cruzar os dados, o chute, o jogador, o chip na bola... O velho e bom impedimento virou objeto de estudo digno das mentes mais brilhantes da NASA, a agência especial americana. Queremos isso?

É preciso colocar um freio em tudo isso. Não está dando mais para entender bulhufas. Quem está em casa, ainda tem os narradores e comentaristas tentando fazer a leitura do que está acontecendo. Mas no estádio há uma escuridão de informações em todas as partidas.

O árbitro Matthew Conger anula o gol Antoine Griezmann em um impedimento que gerou polêmica Foto: Antonin Thuillier / AFP

Nem os jogadores, estrelas máximas do futebol, senhores do gramado, andam satisfeitos. Griezmann teve um gol anulado contra a Tunísia no último lance da partida. Festejou, mas não valeu. Ele e os jogadores da França não entenderam por que o gol foi anulado. Tentaram falar com o árbitro, mas não foram ouvidos. E não demonstraram aceitar os argumentos. Alguns pênaltis dedurados pelo VAR também foram esquisitos, não teriam sido marcados nem no Brasil, onde a arbitragem anda mal.

Mas nada se compara ao impedimento. A Fifa, com sua tecnologia e mania de querer tornar o futebol justo e sem erros, mandou a campo uma série de ‘novidades’ que desfiguraram o futebol. Sou sempre pela tecnologia, mas passou do ponto.

Ninguém sabe mais nada sobre impedimento. Fico imaginando o centroavante tentando ter condição de jogo diante dos seus marcadores. As linhas não existem mais. Ou o cara está off-side ou não. Quem vai decidir isso? A imagem 3D, que a Fifa tenta fazer todos engolirem. Isso não é mais futebol. É um Frankenstein. Ninguém treina com essa parafernália nos clubes e seleções.

Então, como exigir num jogo oficial de Copa o que não se faz nos treinos. O 3D vai chegar quando na Série B do Brasileiro? Em 2055? E a bola com chip? Ninguém sabe. É caro usar essa tecnologia toda.

As decisões apuradas, sem margens para erro, precisas e incontestáveis, anula a intenção da Fifa de ver mais gols nos jogos. Não existe mais a ‘mesma linha’, só por um milagre dois corpos diferentes em tamanho vão ocupar o mesmo espaço. A Fifa terá de acabar com o impedimento ou mudar a regra dele.