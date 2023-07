Bahia 0x0 Corinthians: assista aos melhores momentos do confronto pelo Campeonato Brasileiro

O Corinthians não saiu do zero contra o Bahia, neste sábado, 22, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano dominou a primeira etapa, mas não consegui ter eficiência nas finalizações. Com o resultado, o time corintiano chegou aos 16 pontos, contra 14 dos baianos.