Bahia 1 x 1 Vasco: assista aos gols e aos melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Preocupados com o rebaixamento, Bahia e Vasco empataram por 1 a 1, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se é bom porque ambos vinham de derrotas, não é tão válido para afastá-los da zona de descenso. O Vasco segue na zona de rebaixamento, com 17 pontos, em 18º lugar, enquanto o Bahia é o 16º, com 22.