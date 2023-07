Bahia 1 x 2 Grêmio: assista aos gols e aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Foi no sufoco, com direito a gol no último lance, mas o Grêmio conquistou a terceira vitória seguida no Brasileirão. Neste sábado, visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 13ª rodada, e venceu por 2 a 1. Cristaldo abriu o placar, Kayky até empatou para a equipe da casa, mas Gustavo Martins, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu o triunfo gaúcho.