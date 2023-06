Bahia e Cruzeiro fizeram um jogo bastante movimentado na noite deste sábado pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor começou em vantagem, levou a virada, mas conseguiu encontrar o empate. Arthur Sales e Kayky fizeram os gols do Bahia, enquanto Wesley e Bruno Rodrigues balançaram as redes para o Cruzeiro. Assista aos gols e melhores momentos: