Bahia está perto de anunciar Rogério Ceni como seu treinador no lugar de Renato Paiva

O Bahia está próximo de anunciar Rogério Ceni como novo técnico para a sequência da temporada. O treinador estava livre no mercado desde abril, quando foi demitido do São Paulo logo após a primeira rodada do Brasileirão, e assina com o tricolor baiano até dezembro de 2024. As informações são do portal ge e devem ser oficializadas pelo clube de Salvador ainda nesta sexta-feira. Ele já é esperado na cidade.

A expectativa é de que Ceni já esteja à beira do gramado na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Bahia enfrenta o Coritiba, no dia 14, no Couto Pereira. A equipe baiana é a primeira fora da zona de rebaixamento, com 22 pontos, enquanto o time paranaense está em último lugar, com 14. A condição do time foi um dos motivos que levaram a diretoria a optar pela troca. Ceni também estava sendo especulado no Flamengo, no lugar de Sampaoli, mas a diretoria do time do Rio garantiu o treinador para a decisão da Copa do Brasil em setembro.

Rogério Ceni acerta com o Bahia até o fim de 2024. Foto: Rubens Chiri/São Paulo Futebol Clube

A diretoria do Bahia agiu rapidamente e deixou tudo encaminhado com Rogério Ceni um dia depois de o português Renato Paiva pedir demissão. Em nota, o treinador agradeceu ao Grupo City, dono da SAF do clube baiano, pela oportunidade, mas também citou certa mágoa em sua saída. O técnico vinha sendo criticado pela torcida por causa das atuações recentes da equipe. Ele sai com 49% de aproveitamento (19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas) e o título do Campeonato Estadual deste ano.

O Bahia será o segundo clube do Nordeste que Ceni irá comandar, o quinto em sua carreira. Depois de uma passagem apagado pelo São Paulo logo após sua aposentadoria do gol, ele trilhou um caminho de sucesso no Fortaleza, onde conquistou a Série B (2018), a Copa do Nordeste (2019) e dois Estaduais (2019 e 2020), sendo considerado peça-chave na mudança de patamar do clube.

Ceni voltou a repetir o sucesso no Flamengo, onde se sagrou campeão Brasileiro (2020), da Supercopa do Brasil (2021) e do Campeonato Carioca (2021). Ele deixou o time do Rio em julho de 2021 após desentendimentos com a diretoria. Além de uma rápida passagem pelo Cruzeiro, em 2019, Ceni retornou ao São Paulo em 2022, quando foi vice-campeão Paulista e da Copa Sul-Americana. Ele precisa assinar o contrato e providenciar um lugar para morar em Salvador. Sua intenção é começar o quanto antes após tudo acertado.