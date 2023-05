Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Bahia encara o Flamengo neste sábado, às 16h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time de Salvador busca fazer valer o fator casa contra os cariocas que vem embalados de vitória no Maracanã.

Após um começo de ano irregular, o Bahia parece ter encontrado um caminho para o Brasileirão. Apostando muito no fator casa, o time voltou a ser consistente e soma seis pontos em cinco jogos e quer vencer neste sábado para encostar no G8 da competição.

Depois de trocar de treinador com a perda do Campeonato Carioca, o Flamengo vem lidando com altos e baixos. Depois de perder três seguidas no Brasileirão, o time de Jorge Sampaoli reencontrou a vitória na quarta-feira ao superar o Goiás no Maracanã.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Salvador.

: Salvador. ESTÁDIO : Arena Fonte Nova.

: Arena Fonte Nova. DATA : 13 de maio de 2023.

: 13 de maio de 2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano e Matheus Bahia; Cauly, Biel e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

FLAMENGO: Matheus Cunha); Wesley, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Arrascaeta; Everton Ribeiro (Matheus França), Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

QUEM APITA?

Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

ÚLTIMOS RESULTADOS