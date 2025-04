O grande reforço do Bahia será o retorno de Everton Ribeiro no Campeonato Brasileiro, depois de cumprir suspensão no empate em 2 a 2 com o Santos. Caio Alexandre, que começou no banco contra o Nacional na Libertadores, é titular. Erick Pulga, grande destaque do clube na temporada, lidera o ataque mais uma vez.

O Mirassol terá vários retornos para o duelo na Fonte Nova, entre eles: Roni e Matheus Bianqui, que começam no banco. A escalação de Rafael Guanaes traz mudanças no time em relação ao jogo com o Fortaleza, como a entrada de Daniel Borges na lateral-esquerda e de Gabriel e Cristian no ataque.