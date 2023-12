Bahia x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

Bahia e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, dia 6, às 21h30 (horário de Brasília), na Itaipava Arena Fonte Nova, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o tricolor baiano precisa desesperadamente de uma vitória, e da combinação de resultados, para evitar o rebaixamento à Série B, o time mineiro joga por uma goleada histórica para ser campeão.

O Bahia abre o Z-4, na 17ª posição, com 41 pontos. Para escapar da segunda divisão, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer e torcer pelo tropeço de Vasco ou Santos, que têm 42 e 43 pontos, respectivamente. Eles jogam contra Bragantino e Fortaleza, nesta ordem. Se empatar, a equipe baiana terá de torcer por uma derrota dos cariocas para se manter na Série A.

Por sua vez, o Atlético-MG está na segunda colocação, com 66 pontos, a três do líder Palmeiras. Apesar de ainda haver chances matemáticas, a possibilidade de o time mineiro ficar com a taça é praticamente nula. A equipe de Luiz Felipe Scolari tem de torcer para o arquirrival Cruzeiro, que não tem mais risco de queda, derrotar os palmeirenses, além de vencer o Bahia tirando oito gols de saldo. Se o Palmeiras perder por 1 a 0, por exemplo, os mineiros precisariam fazer o placar de 8 a 0.

Bahia x Atlético-MG se enfrentam pela rodada final do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

BAHIA X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

LOCAL : Salvador (BA).

: Salvador (BA). ESTÁDIO : Itaipava Arena Fonte Nova.

: Itaipava Arena Fonte Nova. DATA : 06/12 (quarta-feira).

: 06/12 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BAHIA X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Globo

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba [Camilo Cándido]; Rezende, Acevedo, Yago Felipe [Everaldo] e Thaciano; Cauly e Biel. Técnico: Rogério Ceni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAHIA X ATLÉTICO-MG