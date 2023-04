Bahia x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo que completa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira partida da equipe tricolor em casa na competição. Ela busca se recuperar após derrota na estreia para o Red Bull Bragantino.

Após vitória na estreia diante do São Paulo, o Botafogo também corre atrás da liderança e quer valorizar seu bom momento na temporada. Após críticas ao técnico Luís Castro no início do ano, a equipe vem de nove jogos de invencibilidade – a última derrota foi para a Portuguesa, em março, pelo Campeonato Carioca.

BAHIA X BOTAFOGO

DATA: 24/04/2023 (segunda-feira).

HORÁRIO: 20h.

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

TORNEIO: Campeonato Brasileiro – 2ª rodada.

Bahia e Botafogo se enfrentam nesta segunda-feira em partida que encerra a segunda rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (fechada)

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA : Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico : Renato Paiva.

: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. : Renato Paiva. BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Rafael; Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Eduardo, Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS