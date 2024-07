O Bahia chega a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, ambas em Salvador. O time tem cometido erros que não remetem à equipe que iniciou o campeonato. Não foi isso, porém, que justificou a vitória do Corinthians. O time paulista consolidou um meio de campo sólido com Alex Santana e bem articulado com Garro, além de uma defesa forte com a trinca de zaga. Ainda há o que crescer, principalmente em eficácia ofensiva e em manutenção do nível quando o camisa 10 é substituído.

Caso vença contra o Grêmio, adversário direto na fuga do Z-4, na próxima rodada, o Corinthians poderá fechar o turno com mais tranquilidade. E, mesmo com baixas expectativas, ver um “novo Brasileirão” na segunda metade do campeonato.