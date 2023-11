Bahia x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na luta contra o rebaixamento, o Bahia recebe o Cuiabá nesta quinta-feira, dia 9, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 20h (horário de Brasília). 15º colocado, a equipe nordestina tem 37 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento, que tem uma partida a menos na competição. O Cuiabá está na 12ª posição, com 42 pontos.

Com Rogério Ceni, o Bahia tenta evitar o descenso em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF) sob o controle do Grupo City. Recém promovido à Série A, o clube passa por mudanças e, desde o início da competição, flerta com o rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Grêmio, por 1 a 0, fora de casa.

Já o Cuiabá, ainda com riscos de cair, tem uma situação mais confortável. Com 41 pontos, briga também por uma das vagas à Copa Sul-Americana na próxima temporada. O time vem de empate sem gols com o Santos na última partida e pode, em caso de vitória, se aproximar da marca de 45 pontos – que diminuiria a chance de descenso.

Bahia e Cuiabá se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro.

BAHIA X CUIABÁ: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA : 09/11 (quinta-feira).

: 09/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.

ONDE ASSISTIR BAHIA X CUIABÁ AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Acevedo; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ESCALAÇÃO DO CUIABÁ

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Filipe Augusto e Denilson; Jonathan Cafú, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

