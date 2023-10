Bahia x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Fortaleza protagonizarão um duelo nordestino na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), após resultados distintos na última rodada. Enquanto os baianos venceram, os cearenses viram terminar a sua sequência invicta.

Com a reação e duas vitórias seguidas, o técnico Rogério Ceni deve mudar o mínimo possível a escalação. A condição física dos jogadores, porém, será levada em consideração por conta da proximidade dos jogos. Entretanto, Ceni será obrigado a fazer ao menos uma alteração porque o volante Rezende, titular absoluto, recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Acevedo é favorito para assumir a vaga.

Como ainda terá uma semana para a final da Sul-Americana, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deve poupar os titulares. Essa decisão deve ficar para o jogo seguinte, diante do Botafogo, marcado para terça-feira, que o Fortaleza tentou adiar sem sucesso. Apesar disso, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar e com o atacante Yago Pikachu, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Bruno Pacheco e Marinho aparecem como opções, respectivamente.

Bahia e Fortaleza se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

BAHIA X FORTALEZA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 21/10 (sábado).

: 21/10 (sábado). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador.

ONDE ASSISTIR BAHIA X FORTALEZA AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE BAHIA E FORTALEZA

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico : Rogério Ceni.

- Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. : Rogério Ceni. FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAHIA E FORTALEZA