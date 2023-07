Bahia x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Grêmio se enfrentam hoje, 4, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo é o encontro de duas equipes que vivem momentos diferentes na temporada. Os baianos vem de duas derrotas seguidas e os gaúchos venceram sete dos últimos oito jogos.

As equipes vão para uma espécie de revanche nesta terça-feira. No último sábado, os dois times se enfrentaram pela 13ª rodada do Brasileirão e os gaúchos conseguiram a vitória por 2 a 1. Na partida válida pela Copa do Brasil, os baianos esperam conseguir um desempenho diferente.

Para o jogo, o Bahia terá o desfalque de Thaciano e Vinicius Mingotti, que já atuaram na competição por times diferentes. Nos lugares dos dois devem atuar Julio Cesar e Everaldo. Pelo lado gremista, Renato Portaluppi deve manter o esquema com três zagueiros com Cristaldo e Suárez mais adiantados.

Bahia e Grêmio se enfrentam neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Salvador, Bahia

: Salvador, Bahia ESTÁDIO : Arena Fonte Nova.

: Arena Fonte Nova. DATA : 4 de julho de 2023.

: 4 de julho de 2023. HORÁRIO: 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA : Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan; Cauly, Nicolas Acevedo, Julio César, Kayky e Daniel; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

: Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan; Cauly, Nicolas Acevedo, Julio César, Kayky e Daniel; Everaldo. Técnico: Renato Paiva. GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Kannemann e Bruno Alves (Gustavo Martins); João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ÚLTIMOS RESULTADOS