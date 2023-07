Bahia x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Grêmio se enfrentam em Salvador neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo das equipes, que também voltarão a se encontrar na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do Premiere.

Por causa do duelo no meio de semana, a tendência é que as equipes entrem em campo com escalações alternativas. Para o Grêmio, na vice-liderança do Brasileirão, a partida pode fazer com que o clube encoste no Botafogo, em caso de tropeço do rival, na ponta da tabela. Além disso, nos bastidores, vive uma indefinição com Luis Suárez, com dores no joelho, e que pode deixar o clube.

Já o Bahia tem a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento, após perder na última rodada, de virada, para o Fluminense. Com 12 pontos, pode se aproximar da zona de classificação às competições continentais em caso de vitória neste fim de semana.

Bahia e Grêmio se enfrentam neste sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Salvador.

: Salvador. ESTÁDIO : Arena Fonte Nova.

: Arena Fonte Nova. DATA : 1º de julho de 2023 (sábado).

: 1º de julho de 2023 (sábado). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA : Mateus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chavez; Acevedo, Rezende, Cauly e Thaciano; Kayke e Mingotti. Técnico : Renato Paiva.

: Mateus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chavez; Acevedo, Rezende, Cauly e Thaciano; Kayke e Mingotti. : Renato Paiva. GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Vina. Técnico: Renato Portaluppi.

ÚLTIMOS RESULTADOS