Bahia x Internacional na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Bahia e Internacional está marcada para acontecer nesta quinta, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado na Arena Fonte Nova, em Salvador, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo canal de TV fechada ESPN e pelo streaming Disney+. Acompanhe aqui em tempo real.

Atual campeão baiano — derrotou o Vitória na decisão do estadual deste ano —, o Bahia estreou recentemente pelo Campeonato Brasileiro. No nacional, enfrentou o Corinthians, e os times empataram em 1 a 1. Na Libertadores, faz parte do Grupo F. Além do Internacional, terá como adversários nessa etapa o colombiano Nacional de Medellín e o Nacional do Uruguai.

Veja onde assistir Bahia x Internacional pela Libertadores Foto: Arte/Estadão.

O Internacional, neste Campeonato Gaúcho, conseguiu quebrar a sequência de títulos de seu maior rival, o Grêmio. Enfrentando o próprio tricolor, o Inter venceu na casa do adversário e garantiu sua taça. No Brasileirão, o clube também empatou sua primeira partida. O time gaúcho enfrentou o Flamengo, em jogo que terminou em 1 a 1.

BAHIA X INTERNACIONAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 03/04/2025

03/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

ONDE ASSISTIR A BAHIA X INTERNACIONAL AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Santiago Ramos e Luciano Juba; Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Caio Alexandre; Ademir, Luciano Rodriguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Borré. Técnico: Roger Machado.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAHIA E INTERNACIONAL

30/03 - Bahia 1 x 1 Corinthians - Brasileirão

1 x 1 Corinthians - Brasileirão 29/03 - Flamengo 1 x 1 Internacional - Brasileirão