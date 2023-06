Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira, às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O duelo coloca equipes com momentos opostos na competição e que precisam vencer.

Jogando em casa, o Bahia precisa vencer. Depois de empatar em casa contra o Cruzeiro na Fonte Nova na última rodada, o time de Salvador se aproximou da zona de rebaixamento, com nove pontos na 15ª colocação. 35 anos sem vencer como mandante. Esse é o período que o Bahia não sabe o que é vencer o Palmeiras em casa. No período, o time baiano jogou 16 vezes contra a equipe paulista e conseguiu seis empates e dez derrotas.

O time de Abel Ferreira vai para a partida com ausências. Weverton, Raphael Veiga, Rony e Piquerez são desfalques praticamente confirmados por conta dos jogos da seleção brasileira e uruguaia na data Fifa. Além do quarteto, Gustavo Gómez também pode desfalcar a equipe paulista, por ter atuado pela equipe nacional do Paraguai no último domingo.

Bahia e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão na Fonte Nova. Foto: Arte/Estadão

BAHIA x PALMEIRAS

DATA : 21/06/2023 (quarta-feira)

: 21/06/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena Fonte Nova.

ONDE ASSISTIR

Globo

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA : Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano, Rezende e Chávez; Cauly, Everaldo e Kayky. Técnico: Renato Paiva.

: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano, Rezende e Chávez; Cauly, Everaldo e Kayky. Técnico: Renato Paiva. PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Gómez e Vanderlan; Zé Rafael e Gabriel Menino; Artur, Bruno Tabata (Luis Guilherme) e Dudu; Endrick (José Manuel López). Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS