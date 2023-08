De olho nas primeiras colocações e com a intenção de continuar no grupo que dá vaga à Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino enfrenta o Bahia, que luta desesperadamente contra o rebaixamento, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há quatro jogos sem vencer, o Red Bull Bragantino cresceu em meio à inesperada eliminação na Copa Sul-Americana. O time paulista tem 32 pontos e começa a rodada dentro do G-6. Na última rodada, em casa, empatou com o Vasco por 1 a 1. O Bahia, por outro lado, ainda não engrenou e conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Com 18 pontos, está muito próximo da zona de rebaixamento. Na rodada passada, perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão.

Bahia x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Salvador, Bahia.

: Salvador, Bahia. ESTÁDIO : Arena Fonte Nova.

: Arena Fonte Nova. DATA : 20/08/2023.

: 20/08/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cândido; Rezende, Cauly e Thaciano; Ademir, Everaldo e Rafael Ratão. Técnico : Renato Paiva.

- Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cândido; Rezende, Cauly e Thaciano; Ademir, Everaldo e Rafael Ratão. : Renato Paiva. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Sorriso e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS: