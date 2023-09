Bahia x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Santos fazem nesta segunda-feira, 18, um duelo direto contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vivendo uma complicada crise em 2023, o alvinegro praiano está a quatro pontos de sair do Z-4 e é fundamental que consiga uma vitória caso queira respirar na tabela. O tricolor baiano, em 15º, tem as mesmas ambições e sonha até com a Copa Sul-Americana se engatar uma boa sequência.

Na última sexta-feira, o Santos demitiu Diego Aguirre do comando da equipe, dias depois de levar 3 a 0 do Cruzeiro na Vila Belmiro, e, por conta disso, terá Marcelo Fernandes como interino no duelo. O Bahia também trocou de técnico recentemente, com Renato Paiva dando lugar a Rogério Ceni, e já venceu no primeiro jogo sob nova ‘direção’ ao aplicar 4 a 2 no Coritiba fora de casa.

Apesar do recente triunfo, Ceni terá algumas complicações para escalar o time, já que não poderá contar com jogadores importantes, como o meio-campista Cauly e o goleiro Danilo Fernandes, lesionados, e o volante Rezende, suspenso. Rafael Ratão, um dos principais reforços do clube na janela de meio de ano, comanda o ataque.

Marcelo Fernandes, por sua vez, será contemplado com o importante retorno do meia Soteldo, que estava suspenso na rodada anterior e deve aparecer no time. No entanto, se um volta, outro desfalca: Rodrigo Fernández, volante, levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e não estará em campo.

Bahia e Santos jogam pela 24ª rodada do Brasileirão e o confronto está marcado para iniciar às 20h do horário de Brasília. Será a estreia de Rogério Ceni na Arena Fonte Nova.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Arena Fonte Nova.

: Arena Fonte Nova. ESTÁDIO : Salvador (BA).

: Salvador (BA). DATA : 18/09/2023.

: 18/09/2023. HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA : Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Yago Felipe, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir, Vinicius Mingotti e Rafael Ratão. Técnico : Rogério Ceni.

: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Yago Felipe, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir, Vinicius Mingotti e Rafael Ratão. : Rogério Ceni. SANTOS: João Paulo; Júnior Caiçara, Messias, João Basso e Dodô; Nonato, Jean Lucas e Soteldo; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.

