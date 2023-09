Bahia x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo, 3, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. As equipes vivem uma temporada abaixo do esperado e buscam deixar a zona de rebaixamento para a Série B do futebol brasileiro na temporada de 2024.

Jogando em casa, o Bahia vive sua primeira temporada como uma das SAFs do futebol brasileiro. Apesar do alto investimento, o clube não conseguiu apresentar o futebol esperado e atualmente ocupa a 16ª posição, primeira fora da zona de rebaixamento. Cauly, André e David Duarte, machucados, e Yago Felipe, suspenso, estão fora da partida e farão Renato Paiva quebrar a cabeça para montar a equipe.

Pelo lado do Vasco, o momento não é bom, mas já foi pior. Conseguindo crescer na reta final do primeiro turno, o time somou sete pontos nas últimas quatro partidas e conseguiu encostar nas outras equipes na zona de rebaixamento. Para este domingo, o time não contará com De Lucca, Gabriel Dias e GB, machucados, e Zé Gabriel suspenso.

Bahia x Vasco - Campeonato Brasileiro Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Salvador.

ESTÁDIO: Arena Fonte Nova, em Salvador.

DATA: 03/09/2023.

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Léo Cittadini; Ademir, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

Renato Paiva. VASCO: Léo Jardim; Robson, Medel, Léo e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Praxedes; Serginho, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramon Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS