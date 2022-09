BailaViniJr em cada gol pelo Real Madrid quanto você quiser e nunca perca seu sorriso

As macaquices ditas de Vinícius Jr. também são nossas macaquices. Por um simples motivo: somos todos iguais. Se em Madri, Londres ou Roma algumas expressões não soam como ofensivas, para nós, brasileiros, elas são consideradas injúrias raciais e racismo, do europeu contra povos fora do Velho Continente. Mas não somente deles, como no caso do senhor Pedro Bravo, responsável pela acusação e intimidação ao jogador do Real Madrid no programa esportivo da Espanha ‘El Chiringuito de Jugones’. O cidadão espanhol depois pediu desculpas, disse isso e aquilo, mas já era tarde.

O preconceito ainda está enraizado na sociedade, tanto lá quanto cá, tanto dentro do futebol quanto fora dele. É uma praga dos que se acham diferentes e superiores. Trata-se de uma chaga que a humanidade luta para combater e que isso só vai ser possível com muita educação e alguma punição.

As macaquices de Vinícius Jr. não são diferentes das macaquices de outros jogadores brasileiros, pretos ou brancos, que já fizeram a alegria esportiva de muitos europeus, sobretudo espanhóis, como Evaristo de Macedo, que atuou no Real Madrid e Barcelona, Romário, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, três craques que já bailaram em campo e foram aplaudidos de pé pelos espanhóis.

Vinicius Jr. sofreu ataques racistas nesta semana. Foto: Rodrigo Jiménez/EFE

Pedro Bravo não representa o país onde Vini atua, tampouco tem qualquer relevância o que ele pensa ou deixa de pensar. Seus comentários só o condenaram e mostraram todo o seu preconceito contra jogadores pretos e estrangeiros. Com tanta outras coisas para falar do empolgante futebol espanhol, se ateve às dancinhas do atacante do Real Madrid.

Se suas declarações fizeram eco na sociedade espanhola ou em outros atletas da LaLiga que acham que as dancinhas e o sorriso fácil de Vini são ofensivos, azar deles. Porque elas não são. Como nunca foram as jogadas geniais, os gols e as dancinhas de Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo com a camisa do Barcelona por anos. Vini foi hostilizado pela torcida do Atlético de Madri antes do clássico de ontem com o Real Madrid, com vitória do seu time. Mas Rodrygo, preto, sorridente, bailador e brasileiro, apontado o melhor da partida.

No Brasil, estamos aprendendo a nos reeducar em relação a contextos preconceituosos, piadas mal colocadas, palavras que não cabem mais e comportamentos raciais que não são aceitos na sociedade. É uma batalha todos os dias. Por aqui, “macaquice” é, sim, uma palavra desrespeitosa e evitada, com consequências sérias em todos os segmentos.

Assim como foi triste ouvir da boca de um branco espanhol ofensas raciais contra um preto brasileiro, foi reconfortante ver as manifestações de atletas europeus e outros tantos brasileiros em apoio a Vini Jr., com palavras duras contra qualquer tipo de preconceito no futebol e na vida.