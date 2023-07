Baixe a tabela da Copa do Mundo feminina de 2023 em PDF

Para conferir as datas e horários dos jogos da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia de 2023, baixe a tabela em PDF aqui. O Brasil vai em busca do primeiro título mundial. Para ver a tabela atualizada em tempo real, clique nesta versão da classificação.

A Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia 2023 começará no dia 20 de julho, às 4h (horário de Brasília), no duelo entre Nova Zelândia e Noruega pelo Grupo A. A final da Copa será no dia 20 de agosto, no Australia Stadium, às 7h.

A técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, anunciou as 26 jogadoras convocadas, no último mês. Veja aqui a lista dos atletas chamados para representar o Brasil no Mundial.

Seleção brasileira feminina busca seu primeiro título mundial em 2023 Foto: Thais Magalhães/CBF

A seleção brasileira faz sua estreia no Grupo F da Copa do Mundo diante do Panamá, no dia 24 de julho, segunda-feira, às 7h (horário de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta França, no dia 29 de julho, no sábado, às 7h, e fecha a primeira frase contra a Jamaica no dia 2, quarta-feira, às 8h.