Baixe a tabela da Copa do Mundo 2022 em PDF

Para conferir as datas e horários dos jogos da Copa do Mundo Catar 2022, baixe a tabela em PDF aqui. O Brasil vai em busca do hexacampeonato.

A Copa do Mundo Catar 2022 começará no dia 20 de novembro, às 13h (horário de Brasília), no duelo entre Catar e Equador pelo Grupo A. A final da Copa será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, às 12h.

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo Foto: FOTO CBF TWITTER

O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou os 26 jogadores convocados, na última segunda-feira. Veja aqui a lista dos atletas chamados para representar o Brasil no Mundial.

A seleção brasileira faz sua estreia no Grupo G da Copa do Mundo diante da Sérvia, no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28, segunda-feira, às 13h, e encerra a sua campanha na fase de grupos contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo é feriado? Comércio fecha? Veja aqui como fica o funcionamento de empresas no Mundial do Catar.