Balbuena valoriza vitória suada sobre o Athletico-PR: ‘Prêmio pelo esforço e dedicação’

O zagueiro Fabián Balbuena teve uma noite iluminada neste sábado na Neo Química Arena. Saiu de cabeceio do paraguaio o gol que inaugurou o marcador a favor do Corinthians diante do Athletico-PR, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que parecia bem encaminhado no primeiro tempo, viu o cenário se modificar, mas a equipe alvinegra sustentou a vitória por 2 a 1.

Balbuena tratou de valorizar o resultado obtido diante dos torcedores, sem ponderar a utilização de um time misto, visando a final da Copa do Brasil, cuja partida de ida acontece quarta-feira, às 21h45, contra o Flamengo.

“A gente fala sempre a mesma coisa. Não importa quais atletas vão jogar, temos de competir. Em casa, temos de conquistar os pontos. Hoje, nos competimos bem contra um time qualificado (Athletico-PR). Saímos em vantagem e pudemos segurar o placar. O resultado foi um prêmio pelo esforço e dedicação de todo o grupo”, comentou Balbuena.

Balbuena comemora gol marcado diante do Athletico-PR. Foto: Carla Carniel/ Reuters

Sobre a final da Copa do Brasil, Balbuena desconversou. O paraguaio optou por mostrar que o elenco estava concentrado em fazer uma boa partida contra o Athletico-PR e só mudará o foco para a decisão do torneio mata-mata a partir de agora.

“A gente vai jogo a jogo. A gente se preparou pensando só no jogo de hoje. Queríamos jogar bem para tirar imagem do último jogo fora de casa (empate por 2 a 2 com o Juventude). Mostramos dedicação e compromisso em somar os pontos em casa. Só agora é que vamos pensar em final, com concentração. Vamos descansar e pensar nesse jogo”, finalizou Balbuena.

O resultado positivo leva o Corinthians para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter pretensões de conquistar o Brasileirão pela distância para o rival Palmeiras, a equipe alvinegra foca em se manter no G-4 para garantir acesso direto à fase de grupos da Libertadores, independentemente da Copa do Brasil.