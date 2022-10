“Não é política, é Copa’ informam moradores que enfeitam as ruas de BH para o time de Tite

Para evitar qualquer confusão ao decorar uma rua com bandeiras do Brasil, símbolo apropriado pelo bolsonarismo, seus organizadores penduraram uma faixa que diz, em letras garrafais: “Não é política, é Copa”. A cena, flagrada em Belo Horizonte, é uma demonstração recente de como as eleições presidenciais do próximo domingo estão ofuscando o entusiasmo dos brasileiros pela Copa do Mundo do Catar, onde a seleção, liderada por Neymar, vai estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia. O time luta pelo hexa.

A razão? A bandeira e a camisa verde e amarela se tornaram símbolos onipresentes na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que vai enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das presidenciais, em 30 de outubro, domingo, em pleito marcado pela polarização.

“Infelizmente, dessa vez (a Copa) coincidiu com a época das eleições. Tive de fazer isso para as pessoas ficarem sabendo que não era para apoiar um candidato ou outro”, explica à AFP Júlio César Freitas, de 26 anos, que trabalha na loja de materiais de construção do pai, localizada no bairro Caiçara, na capital mineira.

Apoiadora de Jair Bolsonaro comemora com a bandeira do Brasil. Foto: Carl de Souza/ AFP

Desde a Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, em que o Brasil foi tetracampeão, o bairro participa de um concurso de decoração a cada Mundial. Há quase duas semanas, Freitas estendeu a faixa em um bairro dividido politicamente entre os candidatos. Até aí, tudo bem. “Antes da faixa, eu via as pessoas mais agitadas. As pessoas que estavam brigando com a gente passaram a elogiar. Mas tem alguns que insistem em nos questionar”, acrescenta. Ele explica que a única pegada era para festejar a seleção e a proximidade da Copa.

PERDA DE IDENTIDADE

Em outras cidades, bares e restaurantes adiaram as tradicionais decorações em verde e amarelo, seja por causa da tensão eleitoral ou pela indiferença dos clientes (51% dos brasileiros dizem não ter interesse na Copa do Mundo neste momento, segundo uma pesquisa de agosto do Instituto Datafolha). Alguns donos de estabelecimentos pretendem fazer com que seus colaboradores usem o verde e amarelo da seleção, mas temem fazer isso antes do resultado do pleito eleitoral e até depois. O Brasil terá menos de um mês para assimilar o resultado das eleições, seja ele qual for, para festejar a Copa do Mundo e as chances de o time de Tite ganhar seu sexto título.

A politização da bandeira e da camisa se aprofundou com a chegada de Bolsonaro ao poder, em 2019, embora tenha se transformado em símbolo conservador em 2015, durante os protestos contra a então presidente Dilma Rousseff (PT).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se esforça para evitar que o uniforme seja politizado, mas pouco ajuda que Bolsonaro peça a seus eleitores para irem às urnas vestindo a camisa imortalizada por Pelé. Antes do primeiro turno, em 2 de outubro, a multinacional Nike, fabricante da indumentária, impediu que seus compradores online encomendassem inscrições nas costas com os nomes de candidatos ou palavras como Mito, como os apoiadores chamam o presidente.

“Hoje em dia, o pessoal leva muito (a camisa) para o lado político. Isso faz a gente perder a identidade da camisa e da bandeira”, lamentou, em setembro, o atacante Richarlison. Muitos brasileiros evitam usar a peça temendo ser agredidos ou considerados bolsonaristas, enquanto para os simpatizantes do presidente, vesti-la reforça sua opção política.

RESGATE

No entanto, o distanciamento dos brasileiros da seleção não é novo. Nos últimos anos, as transmissões de partidas pela TV perderam audiência e os estádios encheram menos nos jogos. Analistas atribuem o desencanto ao uso político da camisa, mas também à derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa de 2014, e ao fato de os jogadores irem muito jovens para a Europa, não criando vínculos com os torcedores locais. Também apontam para figuras polêmicas como Neymar, que apoia a reeleição de Bolsonaro declaradamente.

“Hola, Justicia Española. ¿Todo bien? Puedes arrestarlo antes de la Copa, ¿por favor? Quiero ‘torcer’ a Brasil y este idiota no lo permitirá” (Olá, Justiça Espanhola. Tudo bem? Pode prendê-lo antes da Copa, por favor? Quero torcer pelo Brasil e esse idiota não vaio permiti-lo), escreveu o produtor musical Daniel Ganjaman no Twitter, em alusão ao julgamento do ‘menino Ney’ em Barcelona.

Neymar está sendo julgado na Espanha por irregularidades na transferência do Santos para o Barcelona Foto: Josep Lago/ AFP

Em suas declarações, Lula se propôs a “resgatar” a bandeira e a camisa da seleção, com a ajuda de aliados como a cantora Anitta. “Blusa e bandeira do Brasil não são do Bolsonaro”, disse Lula. Na campanha, ele pediu a seus seguidores para usá-las em comícios, embora sem muito sucesso, com alguns poucos vestindo o uniforme do Brasil.

Lula exibe a bandeira brasileira durante ato da campanha presidencial. Foto: André Borges/ AFP

O historiador João Malaia, especializado em estudos esportivos, acredita que as divisões vão desaparecer durante a Copa do Mundo, assim que a bola rolar e o escrete nacional começar a ganhar suas partidas. “Quando a bola rola, acho que a maioria esquece isso. Quer que o Brasil ganhe e vá em frente na Copa do Mundo, até porque aí a festa continua”.

A proximidade da Copa com as eleições também ajudaram a misturar os sentimentos. A disputa do Catar será a primeira a acontecer nos dois últimos meses do ano, depois das eleições brasileiras. Geralmente, as Copas são marcadas nos meses de julho e agosto. Se fosse assim, o Brasil já saberia hoje sua sorte no Mundial. E as eleições transcorriam sem se misturar com o futebol. A Fifa mudou a data desta vez por causa do calor de 50º Celsius do país-sede nesta época do ano.

Tite, em suas entrevistas, inclusive para o Estadão, preferiu não externar suas opções políticas. Deixou os jogadores tomarem a decisão por si. Nem todos se declararam. A maioria preferiu seguir os passos do treinador e não misturar as coisas. O Brasil conhecerá a lista dos 26 convocados no dia 7 de novembro. A seleção brasileira joga na fase de grupos com Sérvia, Suíça e Camarões.