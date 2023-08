Bandeirinha argentino passa mal e atrasa início de Palmeiras x Atlético-MG pela Libertadores

O duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que definirá a presença de mais um time brasileiro nas quartas de final da Libertadores, começou com atraso no Allianz Parque em decorrência de um motivo insólito. Juan Pablo Belatti, assistente número 1 do árbitro Fernando Rapallini, passou mal minutos antes de a bola rolar.

O auxiliar argentino foi atendido pelos médicos de Palmeiras e Atlético Mineiro na beira do gramado e chegou a ser abanado pelos profissionais do clube paulista. No entanto, não conseguiu reunir condições para trabalhar e desceu ao vestiário. Ele foi substituído pelo quatro árbitro Pablo Gaston Echavarria, também da Argentina.

Enquanto o bandeirinha era atendido, os jogadores de Palmeiras e Atlético Mineiro estenderam o aquecimento no gramado do Allianz Parque. Eles trocaram passes ate o árbitro apitar o início da partida com sete minutos de atraso.

Diferentemente do que ocorreu em 2021 e em 2022, quando houve empate nos quatro duelos, neste ano o Palmeiras saiu na frente ao ganhar no Mineirão o primeiro dos dois jogos por 1 a 0, na semana passada, com gol de Raphael Veiga.

A vitória em Belo Horizonte permite que o Palmeiras jogue pelo empate em sua casa para garantir vaga nas quartas de final, o que acontece sequencialmente desde 2018. O Atlético precisa ganhar por dois gols de margem para se classificar. Triunfo da equipe mineira por um gol de diferença força a disputa de pênaltis. Estará no caminho de quem avançar Independiente del Valle, do Equador, ou Deportivo Pereira, da Colômbia, que também se enfrentam nesta quarta.