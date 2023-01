O lançamento do “Bar do Zeca Pagodinho” na Neo Química Arena e a parceria do Corinthians com a cervejaria Ambev, anunciada na última semana, fez reacender o debate sobre a liberação da venda de bebidas alcoólicas em São Paulo. O espaço será aberto oficialmente na partida desta quarta-feira, quando o Corinthians recebe o Água Santa, às 19h30, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Considerado o principal centro do País, em São Paulo a venda foi proibida há quase três décadas, pela Lei Estadual nº 9.470, de 1996, um ano depois da briga entre torcedores de Palmeiras e São Paulo, na decisão da Supercopa São Paulo de Juniores, no Pacaembu.

Nos bastidores, o Corinthians e outros clubes da capital seguem fazendo lobby a favor da liberação da venda de bebidas há alguns anos, mas a entrada do novo governo no Estado é vista como uma mais uma tentativa de capitalização.

De acordo com dados da GSH (Gourmet Sports Hospitality), empresa responsável pelo setor de alimentos e bebidas do Allianz Parque, a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios de São Paulo representaria um aumento de aproximadamente 30% do faturamento. A medida também teria reflexo direto na geração de empregos, com a contratação de mais atendentes, operadores de caixa e ambulantes, por exemplo.

“Estas são áreas que possuem, historicamente, um grande volume de profissionais à disposição no mercado. Caso haja uma mudança de legislação, serão criados novos polos de geração de emprego, gerando oportunidades para profissionais que hoje estejam em busca de recolocação”, afirma Tábata Silva, gerente do Empregos.com.br, um dos maiores portais de recolocação profissional do país.

Alguns especialistas ligados ao assunto defendem a liberação, desde que venham acompanhadas também de medidas que não gerem violência. “Vejo como um caminho importante para todas as partes envolvidos, mas desde que também ocorra uma campanha de conscientização dos torcedores para o consumo moderado, a fim de evitar eventuais ocorrências dentro dos estádios”, aponta Fábio Wolff, especialista em marketing e que atua com marcas junto a personagens esportivos.

Já o executivo Renê Salviano, da agência Heatmap, que atende empresas que atuam em estádios como Allianz Parque e Mineirão, também vê a liberação com bons olhos. “Sou favorável, assim como acontece em outros segmentos de entretenimento, mas também acho que uma ideia legal é fazer campanhas de conscientização sobre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no dia a dia, além de orientar e educar sobre as punições ao clube mandante quando jogam materiais no campo ou quando acontecem brigas e confusões”, esclarece.

Em São Paulo, mesmo com muitas tentativas, a que chegou mais perto ocorreu em julho de 2021, quando a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou um projeto de lei que liberou a comercialização nos estádios, mas a decisão foi vetada pela então governador João Doria (PSDB).

No Brasil, apesar da venda de bebidas ser permitida deliberadamente fora dos estádios, dentro deles ainda existem algumas restrições. São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas não permitem venda de bebidas alcoólicas dentro das suas dependências.

“A proibição de bebidas alcoólicas em estádios só prejudica o caixa dos clubes. Está evidente que não diminui ou aumenta a violência, até porque as grandes brigas acontecem em trens, estações de metrô, muitas vezes com hora marcada em redes sociais. Já passou da hora dessa regra ser revista”, alerta Armênio Neto, especialistas em novos negócios na indústria do esporte.