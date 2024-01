Vitor Roque pode fazer mais um jogo pelo Barcelona. Até pode ser seu primeiro como titular. Vai depender das escolhas do técnico Xavi. Fato é que o time catalão tem um desafio mais ‘tranquilo’ pela frente neste domingo, pela Copa do Rei, em que enfrenta o Barbastro. A bola rola às 17 horas (horário de Brasília).

A partida é válida pela terceira rodada do torneio espanhol. Por ser jogo único, em caso de empate no tempo normal, a continuidade será decidida nas penalidades. O Barbastro atualmente disputa a 4ª divisão do Campeonato Espanhol.

Barbastro x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

BARBASTRO x BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO REI:

LOCAL : Huesca, na Espanha.

: Huesca, na Espanha. ESTÁDIO : Gminny Stadion Sportowy.

: Gminny Stadion Sportowy. DATA : 07/01/2024.

: 07/01/2024. HORÁRIO: 17 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BARBASTRO x BARCELONA AO VIVO:

Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE BARBASTRO E BARCELONA:

BARBASTRO - Fabrega; Val, Mingotes, Jaime e Carbonell; Javito, Rausell e Garcia; Bautista, De Mesa e Gonpi. Técnico: Dani Martinez.

- Fabrega; Val, Mingotes, Jaime e Carbonell; Javito, Rausell e Garcia; Bautista, De Mesa e Gonpi. Dani Martinez. BARCELONA - Peña; Cancelo, Ronald Araujo, Koundé e Balde; De Jong, Sergi Roberto e Gundogan; Raphinha, Lewandowski e Ferrán Torres (Vitor Roque). Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARBASTRO E BARCELONA: