‘Cabelo do hexa’ viraliza nas redes sociais: saiba como e onde o corte é feito

Uma folha de caderno, fita adesiva, pincel, tinta para cabelo e criatividade... O barbeiro Washington Rodrigo, 24 anos, de Resende, no sudoeste do Rio, se tornou um fenômeno nas redes sociais ao criar uma nova tendência para o torcedor acompanhar aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O “cabelo do hexa” se tornou uma febre entre a molecada que se amarra no futebol e no Mundial.

“Eu estou recebendo várias mensagens nas redes sociais. O bairro inteiro quer fazer o corte do hexa. Tem gente até de outros lugares querendo agendar horário para fazer o penteado”, afirmou o barbeiro ao Estadão.

“O cabelo do hexa” consiste, basicamente, em uma bandeira do Brasil estilizada na cabeça. Washington não imaginava que aquele molde feito em uma folha de um caderno escolar antigo iria render tanta exposição e comentários nas redes sociais. Em meia hora fica tudo pronto. Às vezes leva um pouco mais.

Além de barbeiro, ele também é instrutor e oferece cursos e workshops na área. Assim como todo sujeito periférico e de origem humilde, ele é um batalhador. “Eu não tinha nada quando montei a barbearia”, contou. “Somente minha criatividade e vontade de crescer na vida.” A Copa tem ajudado o rapaz.

Washington agora sonha em ser reconhecido pelo seu trabalho. Comenta que pretende criar cursos de barbearia e futuramente até inaugurar um projeto social para ensinar uma profissão para crianças e adolescentes de outras periferias no bairro.

“Eu não esperava a repercussão que o vídeo teve. Gostaria muito de ver o Richarlison com esse corte de cabelo”, afirmou Washington, citando o atacante titular da seleção brasileira do técnico Tite. Alguns jogadores do Brasil têm o cabelo descolorido, mas por enquanto nenhum deles apareceu com a bandeira do país na cabeça.

Tem internauta que vai mais longe e fala que gostaria de ver todos os jogadores do Brasil e até mesmo o técnico Tite com esse corte em uma final. Quem não se lembra do corte ‘cascão’ de Ronaldo Fenômeno, que foi um sucesso e foi copiado por todo o Brasil quando o pentacampeonato foi conquistado em 2002, no Japão.