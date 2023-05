Barcelona de Guayaquil e Palmeiras se enfrentam hoje, dia 03, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto, válido pelo Grupo C, acontece no Estádio Monumental Banco Pichincha, no Equador.

O Barcelona de Guayaquil vive um momento instável na temporada até o momento. Comandado por Fabián Bustos, ex-Santos, o time é o terceiro colocado no campeonato nacional após oito jogos, com 16 pontos, e não perde há cinco jogos. Contudo, quando olhamos para a Libertadores, a equipe vem de duas atuações ruins e acabou derrotada na estreia para o Cerro Porteño, por 2 a 1, e venceu o Bolívar, em casa, pelo mesmo placar.

Apesar do histórico recente vitorioso, o Palmeiras não começou tão bem a atual edição da Libertadores. Após perder na estreia para o Bolívar na altitude, o time de Abel Ferreira teve muita dificuldade para superar o Cerro Porteño, no estádio do Morumbi. Apesar disso, se vencer fora de casa nesta quarta-feira, a equipe paulista chegará aos seis pontos e terá duas partidas em casa no returno da chave para sacramentar a vaga nas oitavas de final.

Palmeiras voltar a vencer fora de casa na Libertadores após a estreia na altitude para deixar a lanterna do grupo Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

BARCELONA x PALMEIRAS

LOCAL : Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU).

: Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (EQU). DATA : 3 de Abril de 2023 (quarta-feira).

: 3 de Abril de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

TV Globo (TV Aberta para todo o Brasil, exceto MG)

Paramount+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BARCELONA DE GUAYAQUIL : Mendoza, Velasco, Rodríguez, Sosa e Portocarrero; Leonai, Gaibor, Ortiz, Díaz e Corozo, Bauman. Técnico : Fabián Bustos

: Mendoza, Velasco, Rodríguez, Sosa e Portocarrero; Leonai, Gaibor, Ortiz, Díaz e Corozo, Bauman. : Fabián Bustos PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Arthur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistente 1: Sebastian Vela (COL)

Assistente 2: Jhon Gallego (COL)

ÚLTIMOS RESULTADOS