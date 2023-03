Barcelona e Real Madrid duelam no “El Clásico” com título do Espanhol e marco histórico em jogo

Neste domingo, 19, o mundo do futebol se voltará para mais uma edição do “El Clásico”. O líder do Campeonato Espanhol, Barcelona, recebe seu arquirrival, Real Madrid, no Camp Nou, buscando ainda mais distância na ponta da tabela. Atualmente, o time catalão está com 65 pontos, contra os 56 dos adversários, e uma vitória os coloca praticamente com uma mão na taça, pois seriam 12 de vantagem com 13 jogos restantes - e os dois não costumam tropeçar seguidamente na liga.

O elenco dos madridistas, comandado por Vinícius Júnior, tem a volta confirmada de Karim Benzema, que treinou neste sábado no CT de Valdebebas, mas também conta com o desfalque de Alaba. Já a equipe comandada por Xavi vai completa, mas com o peso do recém-divulgado escândalo de arbitragem ‘Caso Negreira’, que acusa o Barcelona de ter feito pagamentos para o ex-vice-presidente da comissão de arbitragem da federação espanhola, José María Enríquez Negreira, entre 2011 e 2018. O técnico, no entanto, disse que isso não afetará o time. É a primeira vez que as equipes se enfrentam após o Real divulgar posicionamento oficial sobre o caso.

Xavi, técnico do Barcelona, garante que estouro do 'Caso Negreira' não afetará sua equipe no clássico de domingo; catalães vem completos. Foto: Kiko Huesca/EFE

Pensando no lado futebolístico, e não extracampo, uma vitória sobre o maior rival não é somente de grande ajuda aos catalães na disputa pelo título do Espanhol - sua grande prioridade, já que foi eliminado da Liga dos Campeões e, posteriormente, da Liga Europa - como também seria a quebra de um tabu e um marco estatístico.

Caso ganhe, o Barcelona chegará ao 100º triunfo no clássico e ficará a apenas um de empatar com o Real Madrid no retrospecto histórico, que também tem 52 empates no total. Além disso, seria a primeira vez desde 2011 que bateria o rival três vezes no mesmo ano. Naquela época, o técnico Xavi ainda jogava e formava o famoso meio-campo com Iniesta e Busquets, um dos mais marcantes da história do clube.

Não tomar gol também será importante para os catalães, caso queiram finalizar o Espanhol com uma campanha histórica. Até hoje, ninguém conseguiu bater o recorde de menos gols sofridos em um ano do Cagliari de 1969-70, que tomou apenas 11 em 30 partidas. Atualmente, o Barcelona teve sua defesa furada em apenas oito oportunidades, uma média de 0,32 para os 25 jogos disputados no campeonato.

Real terá a dupla Vinícius Júnior e Benzema disponível, após francês ter sido substituído por precaução no duelo com o Liverpool. Foto: Bernat Armangue/AP Photo

Continua após a publicidade

O Real busca uma retomada no campeonato e terá uma boa notícia no ataque: recuperado de uma pancada na perna esquerda em jogo do meio de semana contra o Liverpool pela Liga dos Campeões, Benzema participou normalmente dos últimos treinos no CT de Valdebebas e está confirmado para o clássico. O jogador sinalizou positivamente o técnico Carlo Ancelotti sobre a sua reação aos trabalhos de campo e não tem limitação de movimentos.

No confronto contra os ingleses, o artilheiro acabou sendo substituído por precaução e já não havia dado sinais mais sérios de que poderia ser um desfalque. Na quinta e na sexta, ele fez tratamento intensivo e o teste final sobre o seu retorno aconteceu no último sábado.

O desfalque para o duelo com o Barcelona deve mesmo ficar por conta de Alaba. O defensor se machucou na duelo de ida com o Liverpool e segue cumprindo tratamento. Suspenso, o atacante Álvaro Rodríguez também fica de fora da partida.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA X REAL MADRID

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, eChristensen, Balde; Frenkie de Jong, Busquets e Kessié; Raphinha, Lewandowski e Gavi. Técnico: Xavi

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Nacho; Tchouaméni, Camavinga e Modric; Valverde, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Continua após a publicidade

Local: Barcelona (Espanha).

Estádio: Camp Nou.

Data: 19 de março de 2023.

Horário: 17h (de Brasília).

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea.

VAR: César Soto Grado.

TV: ESPN.

Continua após a publicidade

Streaming: Star+.