Barcelona entra em acordo com Atlético de Madrid pela liberação de Griezmann

Barcelona e Atlético de Madrid colocaram um capítulo final na situação do jogador Griezmann. De acordo com o jornal espanhol Sport, o clube da capital espanhola vai desembolsar 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 100 milhões) para ficar em definitivo com o atacante francês. O contrato estabelece ainda um acréscimo de 4 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) para o caso de cumprimento de metas estabelecidas.

Griezmann já está defendendo o Atlético de Madrid por empréstimo na competição. O problema é que ele vinha sendo usado com minutagem restrita por conta de uma cláusula contratual.

O acordo com o Barcelona previa que, caso o atacante atuasse em 50% das partidas por mais de 45 minutos, o time de Madrid teria a obrigação de pagar 40 milhões de euros ao Barcelona pelo atleta. Assim para não passar o tempo previsto nos gramados, Griezmann vinha jogando, em média 30 minutos por confronto.

Nas últimas semanas, o caso Griezmann ganhou o noticiário esportivo na Espanha e o Barcelona chegou a ameaçar acionar o rival. O atacante está emprestado ao Atlético de Madrid desde 2021 e não esconde o desejo de seguir na capital espanhola.

Antoine Griezmann participa de treinamento no CT do Atlético de Madrid em Majadahonda Foto: Javier Lizon/ EFE

No Barcelona desde 2018, Griezmann não conseguiru repetir o bom futebol que o consagrou quando jogava no Atlético de Madrid. Ao retornar ao clube colchonero em 2021, o atacante francês tem sido peça fundamental no esquema montado pelo técnico argentino Diego Simeone.