Barcelona goleia a Real Sociedad e recupera a liderança isolada de La Liga

O Barcelona reencontrou o topo da classificação de La Liga neste domingo ao derrotar a Real Sociedad por 4 a 0, em partida válida pela 26ª rodada da competição. Apesar do favoritismo natural por jogar em casa, a missão dos anfitriões foi facilitada pela expulsão de Javi Lopez logo aos 17 minutos de confronto.

Com o triunfo, o time do brasileiro Raphinha contabiliza 57 pontos, reassume a liderança e passa a ter um a mais que o Atlético de Madrid, segundo colocado. O Real Madrid, que perdeu no sábado o seu compromisso para o Betis, aparece no terceiro posto (54).

O Barcelona retornou à ponta de La Liga com goleada sobre a Real Sociedad. Foto: Joan Monfort/AP

Os dois times voltam a jogar pelo torneio espanhol no fim de semana. Antes, porém, ambas as equipes têm compromissos pelos torneios europeus. Na quarta-feira, a equipe azul e grená vai até Lisboa encarar o Benfica pela partida de ida das oitavas de final da Champions League, enquanto a Real Sociedad enfrenta, na quinta, o Manchester United também pelas oitavas de final, mas da Europa League.

O campeonato nacional volta à programação dos dois clubes a partir de sábado, quando os barcelonistas enfrentam o Osasuna. No dia seguinte, a Real Sociedad recebe o Sevilla em busca da reabilitação.

Vantagem cedo

O jogo teve um início equilibrado com direito até a gol anulado dos visitantes. Aos 17 minutos, porém, uma expulsão mudou o rumo da partida. Último homem na linha de defesa, Javi López fez falta em Lewandowski e recebeu cartão vermelho.

Diante da postura dos visitantes de não recuar suas linhas, a equipe do técnico Hansi Flick encontrou espaços na frente e abriu uma vantagem de dois gols em um intervalo de três minutos. Aos 25, Lamine Yamal entrou driblando pela direita, deixou o marcador sentado e cruzou para trás. Dani Olmo fez um passe por elevação e Gerard Martín finalizou para fazer 1 a 0.

À vontade, os donos da casa ampliaram a contagem a partir de uma cobrança de escanteio. O atacante Raphinha bateu fechado e o goleiro socou a bola para a entrada da área. Dani Olmo chutou, Casado desviou e fez o segundo aos 28.

No segundo tempo, o panorama não se alterou. O Barcelona seguiu exercendo pressão e Pedri carimbou o travessão. Logo depois, em cobrança de escanteio de Raphinha, Ronald Araújo pegou rebote na pequena área e fez 3 a 0. O passeio catalão continuou e o marcador voltou a ser movimentado cinco minutos depois. Ronald Araújo chutou de meia distância, Lewandowski deu um toque na bola e tirou o goleiro da jogada sacramentando o quarto gol do Barça e selando o triunfo.

Mais cedo, também pelo Espanhol, um golaço de bicicleta, marcado nos acréscimos do segundo tempo por Diego García, garantiu a vitória de 1 a 0 do Leganés, que recebeu o Getafe no estádio Municipal Butarque. O resultado positivo deixa a equipe mandante na 16ª colocação com 27 pontos, três a menos que o seu adversário (14º).