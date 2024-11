Barcelona pode envolver Vitor Roque em negociação por atacante do Sporting, diz jornal

O Barcelona pode envolver o atacante Vitor Roque, que está emprestado ao Bétis, da Espanha, em uma negociação pelo atacante Viktor Gyökeres, do Sporting, de Portugal, ao menos é o que diz o Diário As. Considerado um dos principais jogadores do Campeonato Português, o atleta, de 26 anos, tem uma multa rescisória na casa dos R$ 620 milhões.

O time catalão acredita que pode abater e muito o valor ao repassar Vitor Roque, de apenas 19 anos, que já vinha sendo alvo de interesse do Sporting. O Barcelona já chegou a recusar uma proposta de R$ 250 milhões pelo atleta, mas o Bétis poderá pagar bem menos caso opte por ficar com o atacante no final da temporada. O valor fixado é de 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 155 milhões.

Vitor Roque Foto: Divulgação/Instagram @vitor_roque9

A ideia de envolver Vitor Roque na negociação se dá pelo fato de Gyökeres ter se destacado neste início de competição. O atacante sueco tem impressionantes 20 gols e quatro assistências na temporada, somando os jogos pelo Sporting e pela seleção. Ele é também o artilheiro do Campeonato Português, com 16 gols, contra apenas sete de Samu Omorodion, do Porto, que aparece em segundo lugar. O contrato com o Sporting vai até 2028, o que dificulta ainda mais uma saída para o Barcelona neste momento.

Pelo lado do Vitor Roque, a prioridade é ficar no futebol espanhol, até por isso não aceitou ir para o Sporting anteriormente. O jogador, que afirmou ter recuperado a alegria no Bétis, já disputou 11 jogos na temporada e marcou quatro gols.