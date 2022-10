Barcelona e Real Madrid fazem clássico com estreias em duelo pela liderança do Espanhol

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. Com ambas as equipes com 22 pontos, o duelo vale a liderança isolada da competição. O time catalão é quem figura no topo, por ter um saldo de gols melhor que o arquirrival. A partida será marcada por uma série de estreias no clássico, em ambos os lados.

Apesar da liderança, o Barcelona vem de um resultado ruim na Champions League na última terça-feira. O empate por 3 a 3 no jogaço com a Inter de Milão, no Camp Nou, deixou a equipe espanhola em situação delicada no principal torneio de clubes da Europa, correndo o risco de eliminação ainda na fase de grupos, como ocorreu na temporada passada. Uma vitória pode evitar que o moral da equipe desabe.

Este será o primeiro clássico do atacante Raphinha, da seleção brasileira. O jogador de 25 anos foi contratado junto ao Leeds United, da Inglaterra, após brilhar por duas temporadas na Premier League, despertando a atenção de Tite. Titular absoluto do time de Xavi Hernández, ele não esconde o nervosismo para o duelo em Madri, mas demonstrou otimismo pelo resultado positivo e cutucou o rival.

Lewandowski e Raphinha são as esperanças de gol para o Barcelona contra o Real. Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Estou um pouco ansioso com o clássico, mas estou bem com a cabeça. Somos líderes. Não estou dizendo medo, mas se alguém tem que ter um pouco de cuidado, são eles. Estamos confiantes e vamos fazer todo o possível para vencer”, disse Raphinha ao portal espanhol “#Vamos”.

Quem também faz sua estreia no principal duelo do futebol espanhol pelo Barça é o artilheiro polonês Robert Lewandowski, premiado duas vezes pela Fifa como melhor do mundo, já acumula 14 gols em 12 jogos nesta temporada. Ainda pelo lado catalão, o lateral-esquerdo Marcos Alonso, ex-Chelsea, e Kessié, ex-Milan, também podem jogar pela primeira vez o ‘El Clasico’.

Do lado madrilenho, quem deve fazer sua estreia no jogo de maior rivalidade da Espanha é o jovem francês Aurélien Tchouaméni, contratado por 80 milhões de euros (R$ 415 milhões) junto ao Monaco. O atleta de 22 anos assumiu a responsabilidade de substituir Casemiro, que deixou o clube após nove anos para reforçar o Manchester United. Por sua vez, o defensor alemão Antonio Rudiger é outro que pode jogar seu primeiro Real x Barça com a camisa do time da capital.

Esta também será uma oportunidade para Tite observar Vinicius Júnior e Éder Militão, frequentes titulares no time comandado por Carlo Ancelotti, além do atacante Rodrygo, que é constantemente acionado durante os jogos da equipe merengue.

“Você tem que estar sempre preparado e envolvido porque é uma partida muito especial. Em um clássico, tudo pode acontecer”, disse Militão à imprensa espanhola. “A equipe está pronta. Começamos a temporada muito bem e estamos todos envolvidos e comprometidos com este jogo.”

O clássico também tem sabor de revanche para os madrilenhos. No último encontro entre as equipes, o Barcelona goleou o rival por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, palco do jogo de domingo. Invicto na temporada, com sete vitórias e um empate no Espanhol, o Real Madrid está a uma vitória de igualar o melhor início do clube na competição desde a campanha em 1991/92.

Real Madrid x Barcelona não terá transmissão ao vivo na TV para o Brasil. A partida poderá ser assistida na plataforma de streaming Star+. O Estadão acompanha a partida em tempo real.