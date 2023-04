Barcelona receberá financiamento de R$ 8 bilhões para reformar o Camp Nou

O Barcelona fechou um plano de financiamento de 1,45 bilhão de euros (em torno de 8 bilhões de reais) para a renovação do Camp Nou, que começa a ser reformado em 1º de junho, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira.

Ao todo, 20 investidores vão injetar 1,45 bilhão de euros, “valor que cobre o custo das obras do Espai Barça (nome do projeto de renovação do Camp Nou e outras infraestruturas de propriedade do clube culé)”, informou o time espanhol em um comunicado.

“O FC Barcelona fechou um financiamento do Espai Barça como previsto, garantindo o início das obras de remodelação do Spotify Camp Nou e cumprindo os critérios aprovados no referendo, sem garantia patrimonial do Clube nem hipoteca do Estádio”, acrescentou.

Em 19 de dezembro de 2021, 87,8% dos representantes dos sócios (42.693 de 48.623 representantes, de um total de mais de 146.000 sócios), deram luz verde ao projeto do presidente Joan Laporta para que o clube iniciasse o processo de financiamento de no máximo 1,5 bilhão de euros (8,3 bilhões de reais).

Obras no estádio da equipe catalã começam no dia 1º de junho e devem ser concluídas no mesmo mês em 2026 Foto: Nacho Doce / Reuters

O plano incluía 900 milhões de euros (5 bilhões de reais) para a renovação do Camp Nou, 420 milhões de euros (2,3 bilhões de reais) para o Palau Blaugrana, utilizado pelos times de basquete e handebol, e 20 milhões de euros (111 milhões de reais) para o estádio Johan Cruyff, onde jogam o Barcelona B e o time feminino de futebol.

O clube negociou este empréstimo com investidores estrangeiros como Goldman Sachs, JP Morgan ou Legends.

Continua após a publicidade

“Tem diferentes parcelas de 5, 7, 9, 20 e 24 anos, e uma estrutura flexível, que tem carência. O Clube começará a pagar a operação assim que as obras do estádio forem concluídas, com a receita gerada pelo Spotify Camp Nou, que espera ser de aproximadamente 247 milhões” de euros (1,4 bilhão de reais), segundo o Barcelona.

O valor será acrescido de taxas de juros de 5 ou 6%, de acordo com o jornal catalão Mundo Deportivo.

De acordo com a imprensa especializada, o clube espera que as obras sejam concluídas em junho de 2026.

Durante o período de reforma, a equipe catalã fará seus jogos em casa na temporada 2023-24 no estádio Lluís-Companys, na capital catalã, e depois espera poder voltar ao Camp Nou, embora com capacidade reduzida para o público, para o início de 2024-2025. / AFP