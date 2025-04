Barcelona só empata com Betis e desperdiça chance de abrir 6 pontos sobre o Real no Espanhol

Após uma sequência de nove vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, o Barcelona voltou a amargar um empate neste sábado. Em casa, o líder do Espanhol ficou no 1 a 1 com o Betis, mas mesmo assim abriu vantagem na classificação, beneficiado pela derrota do Real Madrid para o Valencia. Após 30 rodadas, o time do técnico Hansi Flick tem 67 pontos contra 63 dos rivais. O Betis soma 48 na quinta colocação, que vale vaga na Liga Europa.

Candidato a melhor jogador do mundo na temporada, o brasileiro Raphinha começou no banco, poupado por Flick. Na quarta-feira, o Barcelona recebe o Borussia Dortmund pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Barcelona empata com Betis e abre vantagem em La Liga. Foto: Ramon Navarro/ Marca

O jogo deste sábado foi bem disputado e movimentado. Logo aos 7 minutos, Gavi abriu o placar após passe de Ferrán Torres em uma jogada bem construída pelo Barcelona. O Betis, que vinha de seis triunfos seguidos, chegou ao empate 10 minutos depois. Após cobrança de escanteio, o zagueiro brasileiro Natan, ex-Flamengo, empatou a partida com um cabeceio após vencer uma disputa pelo alto com Araújo. O time da casa terminou o primeiro tempo com 76% da posse de bola, mas pecou nas finalizações.